Cidades Quatro homens são mortos ao escavarem túnel ao lado do presídio de Mineiros Polícia acredita que mortos tenham ligação com facções criminosas e que plano seria de libertar presos da unidade. Buraco de 30 metros foi descoberto depois de ligação anônima

Quatro homens morreram depois que policiais militares os surpreenderam quando escavavam um túnel que era construído para acessar o presídio de Mineiros, no sudoeste de Goiás. Depois de encontrados, eles iniciaram confronto com os militares. Um policial chegou a ser atingido no colete, mas não ficou ferido. O túnel foi descoberto depois de denúncia anônima. Segund...