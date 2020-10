Cidades Quatro grandes obras em Goiânia só vão ser concluídas em 2021 Com pouco mais de dois meses para o fim da gestão do prefeito Iris Rezende (MDB), pelo menos quatro intervenções não terão prazo para serem inauguradas ainda em 2020

Pelo menos quatro grandes obras da Prefeitura atualmente em andamento em Goiânia serão concluídas apenas em 2021. Terminal Isidória, trecho do BRT, trecho da Avenida Leste Oeste e o complexo viário da Avenida Jamel Cecílio ficarão para o próximo prefeito. Titular da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Dolzonan Mattos diz, no entanto, que boa parte do que foi inic...