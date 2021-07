Cidades Quatro filhotes de lobos-guará, espécie ameaçada de extinção, nascem no Zoológico de Goiânia Eles nasceram em cativeiro por meio de um programa de conservação da espécie

O Zoológico de Goiânia ganhou no último mês quatro novos moradores. Tratam-se de filhotes de lobos-guará, nascidos em cativeiro por meio de um programa de conservação da espécie, firmado entre a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (Azab), ao qual o Zoológico de Goiânia é membro, em parceria com o Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O presid...