Cidades Quatro ficam feridos em acidente entre viatura do sistema prisional e carro em Ipameri De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), vítimas foram atendidas e nenhuma delas ficou em estado grave

Um acidente envolvendo uma viatura do sistema prisional de Goiás e um carro deixou quatro pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (9), na GO-330, em Ipameri, próximo a Pires do Rio. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam as vítimas e as encaminharam para uma unidade de saúde do município. Segundo a Diretoria-Geral de Administração P...