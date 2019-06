Cidades Quatro ficam feridos em acidente entre van e ônibus do Eixo Anhanguera Carro que fazia o transporte de pacientes idosos para fazer procedimento de hemodiálise tombou na pista após a colisão com o veículo do transporte público

Quatro pessoas ficaram feridas após colisão entre uma van e um ônibus do Eixo Anhanguera, no início da manhã desta quinta-feira (20). O acidente aconteceu no cruzamento entre as Avenidas Anhanguera e Paranaíba, no setor Central, em Goiânia, e paralisou o trânsito no local. A van, que fazia o transporte de pacientes idosos para hemodiálise, tombou na pista ...