Quatro ficam feridos após batida entre ambulância e caminhão em Goiás; veja vídeo

Uma ambulância bateu na traseira de um caminhão e deixou quatro pessoas gravemente feridas, na madrugada deste sábado (20), no km 235 da BR-060, em Cezarina, na região Sul de Goiás. Os feridos são o paciente, que estava entubado, a mulher dele, um médico de 36 e uma enfermeira de 33. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)...