Cidades Quatro detidos em Jataí com 77kg de maconha escondidos em fundo falso de carro Droga seria levada para Formosa par ser vendida. Policiais suspeitaram de odor da droga durante a abordagem

Dois homens foram presos e duas adolescentes foram apreendidas na madrugada deste sábado (04) com 77kg de maconha que estava escondida em um fundo falso, no assoalho de um carro, em Jataí, no Sudoeste do Estado. Os suspeitos estavam dentro do veículo quando foram abordados por policiais militares do Comando de Operações de Divisas (COD). Durante a fiscalização, os pol...