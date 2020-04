Goiás tem cinco mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) confirmadas até agora. Além dos três óbitos contabilizados até o último sábado (4), mais duas pessoas que estavam internadas faleceram na manhã de ontem (6). Ambos já tinham o diagnóstico positivo para a doença e recebiam tratamento em hospitais da rede privada de Goiânia. Os casos confirmados de Covid-19 chegaram a 119 na tarde de ontem e a Secretaria Estadual de Saúde (SES) ainda investiga 2.657. Outros 1.266 foram descartados.

Além da morte de uma mulher de Luziânia que tinha 66 anos e de um homem com 87 anos em Goiânia, no sábado foi confirmada a morte da técnica em enfermagem Adelita Ribeiro, de 38 anos (leia mais acima). As outras duas mortes confirmadas ontem são de dois homens, de 62 e 74 anos. O primeiro é cunhado do ex-senador e advogado Demóstenes Torres, o engenheiro civil Arnaldo Barbosa Lima, de 62 anos. Segundo o ex-político, o marido da irmã dele não viajou para fora do País e não teve contato com recém-chegados de viagens internacionais, por isso a família suspeita que seja transmissão comunitária. O outro caso de morte confirmada se trata de um homem de 74 anos que teria problemas crônicos de saúde.

Só em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contabiliza 73 casos confirmados da doença, contando com as quatro mortes registradas. Deste total, 29 são mulheres e 44 homens. Deste total, 40 já foram curados, 22 seguem em isolamento familiar e 7 estão internados. Todos apresentaram como sintomas mais comuns, tosse, febre e desconforto respiratório. Mas também existem registros de dor de garganta, diarreia e vômito.

Considerando todo o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirma casos confirmados da doença em 20 municípios. Goiânia é a cidade com mais registros, logo depois aparecem Rio Verde e Anápolis, cada uma com oito casos, depois Luziânia e Valparaíso de Goiás, com seis confirmações em cada uma. Jataí tem três confirmações, Itumbiara duas, e as outras cidades que constam na lista (Águas Lindas de Goiás, Aparecida, Bom Jesus De Goiás, Campestre, Catalão, Cidade Ocidental, Goianésia, Nova Veneza, Paranaiguara, São Luís de Montes Belos, Senador Canedo, Silvânia e Trindade) tem um caso cada uma.

A SES informou que oito pacientes que já tiveram a confirmação da doença por exames seguem internados, sendo sete na rede privada e um na rede pública. Há ainda 65 casos em investigação que tratam de pessoas que ainda seguem internadas. Destes, 34 estão na rede pública e 31 na rede privada. Além disso, quatro mortes ainda estão sendo investigadas, sendo uma em Araçu, uma em Bonfinópolis, uma em Luziânia e outra que também aguarda a confirmação da residência da vítima. Outras dez mortes já foram investigadas e descartada a contaminação pelo Covid-19.