Cidades Quatro casas às margens do Córrego Capim Puba, em Goiânia, são interditadas Devido as fortes chuvas, a Defesa Civil monitora o local

Atualizada às 13h19. Quatro casas localizadas na Rua 15-A, no Setor Aeroporto, que ficam às margens do Córrego Capim Puba, em Goiânia, foram interditadas neste sábado (13). Por conta das fortes chuvas, a equipe está monitorando várias áreas de risco na capital. Segundo a Defesa Civil, há alto risco de desabamento no local e os moradores foram orientados a...