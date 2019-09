Cidades Quatro Cais de Goiânia serão UPAs Modificação terá ampliação de serviços e mudanças físicas. Primeira unidade, no Jardim Novo Mundo, deve ser entregue no fim de semana

O Cais Jardim Novo Mundo, no bairro de mesmo nome, que está realizando apenas os atendimentos de urgência e emergência de forma restrita há três meses, deverá ser reinaugurado como Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no próximo fim de semana no Mutirão da Região Leste, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia. O local é o primeiro de...