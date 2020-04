A linha de frente do combate ao novo coronavírus (Covid-19) em Goiânia vem sofrendo duros golpes. Boletim epidemiológico desta sexta-feira (17) mostra que os profissionais da saúde acometidos pela doença já representam 30% do total de casos da capital. E pior, uma das nove vítimas do vírus é a técnica de laboratório Adelita Ribeiro da Silva, de 38 anos, que morreu no dia 4 de abril. Ela trabalhava no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Novo Mundo.

Mais seis profissionais da área foram acometidos pela doença nas últimas 24 horas na cidade. Agora, são 58 infectados pela Covid-19, informou a Secretaria Municipal de Saúde. O monitoramento detalha ainda que 38% dos profissionais da saúde diagnosticados com a doença são médicos, 19% são enfermeiros, 16% técnicos de enfermagem e 7% técnicos de laboratório.

Em Goiânia, 195 casos foram confirmados e nove pessoas morreram em função do novo coronavírus. O boletim mostra que 65 pessoas já se recuperaram e 71 seguem em isolamento domiciliar. Outras 15 seguem internadas.

Ontem, O POPULAR mostrou que os profissionais da saúde representam 28% do total de casos confirmados da Covid-19 na capital, data em que a SMS passou a divulgar esse dado.

À reportagem, a titular da SMS de Goiânia, Fátima Mrué, destacou que a contaminação de profissionais de saúde pelo novo coronavírus é uma realidade no mundo inteiro e que desta vez tem sido de uma forma mais agressiva, não vista em outras epidemias, como a do H1N1 em 2009. “A maior parte destes profissionais de saúde (infectados) são médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e de laboratório, são as pessoas que estão em contato mais frequente com os pacientes.”

Ela citou também o caso dos técnicos de laboratório, profissionais que estariam em um contexto de alto risco pelas funções desempenhadas.

A secretária acredita que dois são os motivos principais para este índice elevado de profissionais infectados: a dificuldade enfrentada em todo o mundo para adquirir equipamentos de proteção individual (EPIs) e deficiências no manuseio destes pelos próprios profissionais. Em entrevista ao POPULAR, entretanto, a secretária afirmou que não falta EPIs na rede municipal de saúde.

Fátima diz que é importante que se treine bastante os profissionais de saúde tanto na forma como colocar os EPIs, mas também durante seus usos e na hora de tira-los. Segundo ela, a hora de se “desparamentar” é de risco de infecção se não for bem feito pelo profissional. “Não sabemos o tempo de permanência no ambiente”, exemplificou.

Profissionais de saúde infectados em Goiânia:

Médico: 38%

Enfermeiro: 19%

Técnico de enfermagem: 16%

Técnico de laboratório: 7%

Psicólogo: 3%

Fisioterapeuta: 3%

Técnico em Radiologia: 2%

Serviços gerais: 2%

Recepcionista: 2%

Nutricionista: 2%

Esteticista: 2%

Cirurgião(a) dentista: 2%

Assistente Social: 2%

Área administrativa: 2%