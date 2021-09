Cidades Quase 200 bairros de Goiânia podem ficar sem água nesta segunda-feira (20) Saneago executa reparos em adutora de grande porte localizada na 5ª Avenida, no Setor Vila Nova

Nesta segunda-feira (20), mais de 190 setores de Goiânia podem ficar com o abastecimento de água prejudicado em função de um reparo realizado por equipes da Saneago em adutora de grande porte localizada na 5ª Avenida, no Setor Vila Nova. O registro precisou ser fechado durante a madrugada de hoje (20) para a realização dos trabalhos. Com isso, pode faltar água n...