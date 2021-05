Cidades Quase 2 milhões tomaram segunda dose de vacina contra Covid-19 fora do prazo no país Esses atrasos e adiantamentos, dizem especialistas, podem ter relação com falta de imunizantes -e há risco de comprometer a proteção contra a doença

Pelo menos 1,9 milhão de vacinados contra Covid-19 no Brasil receberam a 2ª dose do imunizante fora do prazo -o que equivale a quase 14% de todas as pessoas que completaram a trajetória vacinal com a Coronavac e com a Astrazeneca até 6 de maio. Os números extraídos do DataSUS (sistema de informações do próprio Ministério da Saúde) mostram que 1,7 milhão de pessoa...