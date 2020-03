Desde a publicação do decreto que estabelecia medidas para conter o o avanço do coronavírus em Goiás, entre elas o fechamento de alguns comércios, assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) no último dia 17 de março, 1889 estabelecimentos foram flagrados desobedecendo as medidas do documento, segundo a Polícia Militar (PM).Os dados foram contabilizados pela instituição até o último domingo (29).

Conforme informações da PM, Goiânia foi a cidade com maior número de ocorrência, com 545, seguida por Anápolis, com 368. Dos 246 municípios goianos, 114 registraram desobediência do decreto estadual.

A abordagem, segundo policiais, era feita em um primeiro momento com uma orientação para o fechamento do comércio. Em caso de insistência, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) seria registrado contra o dono do local. Cerca de 130 TCO's foram registrados no período contra proprietários de estabelecimentos no Estado.