Cidades Quase 15 mil pessoas já fizeram teste e 14,4% foram diagnosticados com Covid-19 Secretaria Municipal de Saúde informou que dos 14.701 testes aplicados em diversas regiões da capital, 2.119 apresentaram resultados positivos. A região noroeste foi o local onde mais pessoas foram submetidas ao teste, com 8.709 pessoas e 1.293 diagnósticos positivos

Até agora, 14.701 moradores da capital foram submetidos à testagem ampliada de antígeno para Covid-19 nas regiões Norte, Noroeste e Leste da cidade. As ações se iniciaram no último dia 5 de agosto pela região Norte. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dos 14.701 testes aplicados, 2.119 apresentaram resultado positivo para Covid-19, o que ...