Cidades Quarto caso de contaminação pela variante delta do coronavírus é registrado em Aparecida de Goiânia Homem contaminado é da mesma família em que foram detectados os outros três casos e uma morte pela variante no munícipio. SMS confirma transmissão comunitária na Região Metropolitana de Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia confirmou a detecção do quarto caso de contaminação pela variante delta do coronavírus no município. Trata-se de um homem da mesma família em que foram registrados os outros três casos e uma morte pela variante. Nessa família, um idoso, de 67 anos, morreu por complicações da doença no domingo (8). Sua eposa, d...