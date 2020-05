Cidades Quarta parcela do Auxílio Alimentação chegará a 109 mil alunos da rede estadual Valor foi liberado pelo Governo de Goiás nesta segunda-feira (25). Cada estudante tem o direito de receber R$ 75

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação do Estado (Seduc), liberou nesta segunda-feira (24) a quarta parcela do Auxílio-Alimentação para os estudantes da rede pública estadual. Desta vez serão contemplados 109.035 alunos. Cada estudante tem direito a receber R$ 75. O valor total do benefício nesta parcela é de R$ 8.177.625,00. O investimento total ...