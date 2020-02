Cidades Quarentena em Anápolis terá convívio em comum Procedimento para isolamento permite que grupo possa interagir. Sinais vitais serão monitorados por médicos várias vezes ao dia e haverá serviço de bufê

As pessoas que devem chegar em Anápolis neste sábado (8) para o isolamento, que deve durar 18 dias, passarão por uma quarentena mais flexível. Os, até então, 34 repatriados poderão usufruir de uma área comum, ter contato entre si, se comunicarem via celulares e computadores com quem estiver fora do alojamento, além de ter acesso à alimentação de forma conjunta. As in...