Cidades Quarentena em Anápolis terá até shows Repatriados terão acesso à filmoteca, brinquedoteca, videogames e contarão com apresentações artísticas. Anvisa reforça que atividades não vão interferir na segurança sanitária

As 34 pessoas que devem chegar em Anápolis no fim da noite deste sábado, diretamente de Wuhan, cidade chinesa que é o epicentro de propagação do novo coronavírus, vão ficar em quarentena por 18 dias na base aérea da cidade goiana. A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou nesta sexta-feira (7) que o grupo, que pode chegar a 58 pessoas se incluir as equipes que trabalham n...