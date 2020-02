Cidades Quarentena de repatriados será em Anápolis, confirma ministro da Defesa Grupo deve chegar na madrugada de sábado; Ao todo, 40 brasileiros estão em Wuhan, na China, e 29 já demonstraram interesse em retornar. Os demais terão um prazo de 24 horas antes do embarque dos aviões para se manifestar

O Ministério da Defesa confirmou, nesta terça-feira (4), que a quarentena dos brasileiros repatriados da China será feita em Anápolis, cidade a 45 quilômetros de Goiânia que possui uma base aérea. A previsão é que o grupo chegue no Brasil na madrugada de sábado. O anúncio foi feito pelo ministro da pasta, Fernando Azevedo e Silva, em entrevista no Palácio do Planalto. Azevedo afirmo...