Cidades Quarentena de preso que foi à Itália antes de ser detido continuará por mais oito dias na CPP Homem foi preso no aeroporto de Goiânia, na última quinta-feira (27), suspeito de ter aplicado golpes contra correntistas de um banco. Ele ficará isolado na enfermaria da unidade prisional durante período de incubação do novo coronavírus

O preso que está em isolamento na enfermaria da Casa de Prisão Provisória (CPP) do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia por ter estado na Itália antes de ser preso no Brasil permanecerá sem contato com os demais detentos até 11 de março, diz a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Neste dia, estará completo o período de 14 dias que é considerado o temp...