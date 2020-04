Quarenta pessoas já se recuperaram do novo coronavírus (Covid-19) em Goiânia, segundo informações divulgadas neste domingo (5) no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Segundo a pasta, o dado representa 55% dos pacientes infectados na capital.

Ainda de acordo com o boletim, a capital concentra o maior número de confirmações, sendo 73 dos 115 casos em Goiás. Goiânia teve ainda registro de duas mortes provocadas pela doença, sendo uma delas a da técnica de enfermagem e de laboratório Adelita Ribeiro, de 38 anos, no último sábado (4). No total, o Estado registra três óbitos e a morte de uma turista em Anápolis que será contabilizada pela Secretaria de Saúde de São Paulo.

O boletim aponta ainda que a maior parte dos pacientes de Goiânia é homem entre 40 e 59 anos. A maioria com histórico de viagens e com a tosse como principal sintoma para identificação do coronavírus.