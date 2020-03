Após a confirmação do sexto caso do novo coronavírus em Rio Verde – o primeiro por transmissão comunitária no município --, o prefeito Paulo do Vale (DEM) pediu que a população redobre os cuidados na prevenção à doença. “Temos que cumprir a quarentena e o isolamento social”, disse.

Segundo o prefeito, a transmissão comunitária na cidade já estava prevista para acontecer nesses primeiros 14 dias de quarentena. Por isso a prefeitura havia determinado medidas restritivas.

“Então peço à população que cumpra o isolamento social. Quanto mais permanecermos isolados, menos pacientes teremos graves e internados nas unidades hospitalares”, afirmou. Ele também pediu atenção especial aos mais velhos, que é o grupo mais vulnerável à COVID-19.

Sexto caso

O primeiro caso de transmissão comunitária em Rio Verde ocorreu com um bancário de 33 anos, que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da cidade.

O paciente, que respira com a ajuda de aparelhos, foi internado na quarta-feira (25), após sentir falta de ar. Ele não viajou para fora do país recentemente e sua última viagem foi para Salvador (BA), durante o carnaval, mas pelo tempo, ele não estava com o coronavírus na época e também não foi contaminado na capital baiana.