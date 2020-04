Cidades Quadrilha suspeita de roubo a casa e comércios é presa em Rio Verde Polícia conseguiu recuperar um veículo, três televisores, R$ 1.800,00 e dois celulares

Quatro pessoas foram presas na tarde de quarta-feira (1), suspeitas de praticarem três roubos na manhã do mesmo dia, em uma residência e em estabelecimentos comerciais de Rio Verde. De acordo com a Polícia Civil (PC), durante o roubo em uma casa, os suspeitos amarraram as vítimas e prenderam elas em um quarto. Então, eles roubaram o veículo, celulares, joias,...