Cidades Quadrilha suspeita de fraudes bancárias é alvo de operação, há mandados em Goiás, DF e 4 Estados Entre as vítimas do grupo estariam prefeituras que tinham o dinheiro desviado de contas mantidas na Caixa Econômica Federal

Uma quadrilha suspeita de cometer fraudes bancárias pela internet é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (16) em Goiás, no Distrito Federal e mais quatro Estados. Entre as vítimas do grupo estariam prefeituras que tinham o dinheiro desviado de contas mantidas na Caixa Econômica Federal (CEF). A operação cumpre mandados judiciais também...