Cidades Quadrilha rouba 200 celulares no Aeroporto de Goiânia Três suspeitos estão foragidos, dois detidos e um foi liberado nesta quinta-feira (17) após pagamento de fiança. Grupo faz parte da facção PCC, de acordo com a Polícia Civil

Três suspeitos por roubo de cerca de 200 celulares no terminal de cargas da companhia aérea Latam, em Goiânia, ocorrido na última quarta-feira (16) são procurados pela Polícia Civil (PC). Outros três integrantes da quadrilha, Washington Cardoso de Souza, de 20 anos; Gleibson de Oliveira, de 28, e Everton Silva Moura, de 19, foram presos no mesmo dia do crime, e segund...