Cidades Químico é preso em Aparecida suspeito de tráfico de drogas e de vender atestados médicos falsos Segundo a PM, o homem seria integrante de uma facção criminosa

Um químico foi preso nesta segunda-feira (17), em Aparecida de Goiânia, suspeito de tráfico de drogas e de vender atestados médicos falsos. De acordo com a Polícia Militar (PM), na residência do suspeito, no Setor Cidade Vera Cruz, foi encontrado um laboratório para fabricação e distribuição dos entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 1 kg de cocaína, porçõe...