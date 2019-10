Cidades PUC Goiás comemora 60 anos com V Congresso de Ciência e Tecnologia e atividades de integração Evento acontece entre os dias 15 e 18 de outubro e tem até o momento 15.540 participantes inscritos

A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) está comemorando seus 60 anos, o que corresponde ao Jubileu de Diamante, neste mês de outubro com programação especial. Entre as atividades está o V Congresso de Ciência e Tecnologia que acontece entre os dias 15 e 18 e tem até o momento 15.540 participantes inscritos. Confira a programação no site. Evento trás como tema "Bioeconom...