O Laboratório de Prototipagem Avançada do Mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas (Mepros) e o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) estão produzindo peças que serão utilizadas na montagem de equipamentos conhecidos como FaceShields - para proteção do rosto - e serão destinados aos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do combate ao novo coronavírus (Covid-19) em Goiás.

A ação é coordenada pelo professor Marcos Lajovic, coordenador do Mepros e do NIT da instituição. A equipe está seguindo o modelo desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás (UFG), produzidos em impressoras 3D. Segundo o educador, o EPI é composto por duas peças impressas em 3D, mais uma folha feita de um plástico rígido e transparente e um elástico.

Na universidade, a impressão está sendo feita no Laboratório de Prototipagem Avançada do Mepros. A expectativa do professor é imprimir, diariamente, 20 conjuntos de peças para montagem dos protetores.

A Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da PUC Goiás, a professora Milca Severino frisa que a participação da universidade visa contribuir com a oferta de EPIs para os trabalhadores dos serviços de saúde. “Nossos pesquisadores, ombreados com pesquisadores de outras instituições, acolhem as demandas deste momento de emergência sanitária para fortalecer o conceito da ciência e da tecnologia em atenção às necessidades da população. Sem dúvida, ações desta natureza revelam o importante papel das universidades, produtoras do conhecimento, a serviço da sociedade”, destacou.