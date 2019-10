Cidades PUC Goiás celebra 60 anos de existência Instituição de ensino realiza programação acadêmica

Há 60 anos, a reunião de faculdades de diversas áreas do conhecimento deu origem à primeira universidade do Centro-Oeste do País, criada em Goiânia. Nascia a Universidade de Goiás, que posteriormente passou a se chamar Universidade Católica de Goiás (UCG). Em 2009, a instituição foi reconhecida pelo Vaticano como Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), co...