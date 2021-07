Cidades Publicada portaria que autoriza a Feira Hippie de Goiânia na sexta que antecede o Dia dos Pais Na ocasião, a feira tem previsão de encerramento às 15h de domingo (8)

A Feira Hippie vai funcionar excepcionalmente na sexta-feira que antecede o Dia dos Pais, celebrado neste ano em 8 de agosto. Na ocasião, a feira vai começar na meia-noite do dia 6, com previsão de encerramento às 15h de domingo (8). Durante a pandemia, a Feira Hippie tem funcionado apenas aos sábado e domingos. A autorização para o funcionamento no dia 6 foi pu...