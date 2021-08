Cidades Publicação do New York Times aponta Goiás como Estado com maior média de mortes por Covid no Brasil Jornal utilizou como parâmetro a comparação de mortes por cada 100 mil habitantes com outros Estados brasileiros

Um painel montado pelo jornal norte-americano The New York Times aponta nesta segunda-feira (9) Goiás como o Estado brasileiro com a maior média de mortes e de contaminações por Covid-19 para cada 100 mil habitantes residentes nos últimos sete dias. Conforme o periódico, os dados para o Brasil são compilados do Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins U...