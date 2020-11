Cidades Psicóloga transexual, Beth Fernandes é eleita presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher "Nós não temos transexuais na Câmara Municipal de Goiânia, mas temos trans fazendo política na cidade", aponta a mestre em Saúde Mental

Eleita com unanimidade por meio de votação interna, a psicóloga Beth Fernandes ocupa agora a cadeira de presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CMDM). A resolução foi publicada ontem, 16, no Diário Oficial. Estimular, apoiar e desenvolver o debate das condições de vida das mulheres na capital goiana e fiscalizar e exigir o cumprimento dos direitos assegurados à...