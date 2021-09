Cidades Provas do Vestibular da UEG 2021 acontece neste domingo (19) O vestibular será aplicado nos municípios de Anápolis, Goiânia, Ipameri, Itumbiara e São Luís de Montes Belos

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) irá aplicar no próximo domingo, 19, as provas do Vestibular 2021/2. Confira aqui os locais de prova. São oferecidas 390 vagas distribuídas em 13 turmas. Ao todo, 50% das vagas são para o Sistema Universal e os outros 50% destinados ao Sistema de Cotas - 25% para alunos da Rede Pública de Educação Básica, 20% para candidatos...