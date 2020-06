Cidades Prova prática para obtenção da CNH volta a ser aplicada em Goiânia a partir desta quinta-feira (4) Exames estavam suspensos desde o dia 16 de março, devido a pandemia do novo coronavírus

A prova de direção para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) voltará a ser aplicada em Goiânia a partir desta quinta-feira (4), na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Os exames práticos estavam suspensos desde do dia 16 de março, devido a pandemia do novo coronavírus. Segundo o Detran, para a realizar a retomada das avalia...