Cidades Prova do Enem no domingo (3) vai contar com operação de ônibus reforçada em Goiânia Itinerários com destino aos locais de prova vão operar em intervalos de 7 a 40 minutos, dependendo da demanda da linha

O primeiro dia de prova do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (3). Para facilitar aos estudantes que farão o teste, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) reforçará a operação do transporte coletivo de Goiânia. O plano visa atender uma demanda estimada de 138 mil usuários, com cerca de 4 mil viagens programadas. De acordo...