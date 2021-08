Cidades Prouni: resultado da lista de espera para o segundo semestre já está disponível no site do MEC Os selecionados no programa podem receber bolsas de 50% ou 100% em instituições de ensino superior particular de todo o país

O resultado da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2021, foi divulgado nesta sexta-feira (20) pelo Ministério da Educação (MEC). Os selecionados no programa podem receber bolsas de 50% ou 100% em instituições de ensino superior particular de todo o país. Segundo a pasta, a próxima etapa para os candidatos pré-se...