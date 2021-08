Cidades Prouni: prazo para pré-selecionados na lista de espera comprovarem dados termina na sexta (27) A lista dos candidatos e o cronograma podem ser acessados no site do Ministério da educação (MEC)

Os estudantes pré-selecionados na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni), relativo ao segundo semestre, têm até sexta-feira (27) para comprovar as informações apresentadas durante a inscrição. A lista dos candidatos e o cronograma podem ser acessados no site do Ministério da educação (MEC). Para o segundo semestre de 2021, o Prouni oferece 134.32...