Cidades ProUni: Período de inscrições para bolsas no segundo semestre começa em 11 de junho Entre os requisitos para se inscrever, cada estudante precisa ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral

O Programa Universidade para Todos (ProUni) vai abrir inscrições para bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior no dia 11 de junho. O prazo para participar da seleção vai até 14 de junho. A inscrição deverá ser feita pela internet, no site do Prouni. As bolsas de estudo ofertadas são parciais, de 50% do valor da mensalidade, e integrais...