Cidades ProUni não vai usar Enem 2020 Interessados deverão usar nota do Exame Nacional do Ensino Médio 2019

O Ministério da Educação (MEC) informa que a seleção do primeiro semestre de 2021 do Programa Universidade Para Todos (ProUni) não usará, excepcionalmente, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais recente, ou seja, o Enem 2020, que será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro.O MEC informa que os estudantes que buscarem bolsas de estudos de 100% e 50% em...