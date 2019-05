Cidades ProUni: inscrições para o segundo semestre começam na segunda-feira A formalização é obrigatória para aquelas que desejam participar do programa tanto no caso de primeira adesão quanto de renovação

As instituições de educação superior que desejarem participar da edição do Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre deste ano têm até o dia 20 para manifestar interesse, por meio do Sistema Informatizado do ProUni, o SisProUni, na internet. A formalização é obrigatória para aquelas que desejam participar do programa tanto no caso de primeira a...