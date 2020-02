Cidades ProUni divulga resultado da primeira chamada Estudantes terão até o dia 11 para apresentar a documentação

O resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) está disponível na página do programa, dando início ao prazo para que os estudantes interessados em assegurar a bolsa de estudos comprovem as informações fornecidas no ato da inscrição. Os estudantes terão até o dia 11 de fevereiro para apresentar a documentação solicitada. Neste ano, o...