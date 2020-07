Cidades Protocolo estipula normas para o retorno de aulas presenciais em Goiás Interrupção aconteceria caso algum estudante ou professor apresentasse sintomas de Covid-19. Documento aponta várias medidas de prevenção

Desinfecção de objetos dos estudantes, uso obrigatório de máscaras, aferição da temperatura antes de entrar no transporte escolar, suspensão das aulas quando descobrir algum aluno ou professor com o novo coronavírus. Estas são algumas das normas definidas pelo sistema educativo de Goiás para quando as atividades presenciais retornarem. O documento com estas regras foi ela...