Cidades Protocolo confirma erro no tratamento de paciente atendido no Ingoh Polícia verificou métodos e medidas adotados em pacientes na situação de Alexandre Abreu, de 78 anos, e entendeu que sua morte poderia ter sido evitada

A Polícia Civil verificou procedimentos e protocolos de tratamento de câncer para promover o indiciamento de um ex-presidente do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) e de uma médica do Instituto de Oncologia e Hematologia (Ingoh) pela morte de Alexandre Francisco de Abreu, de 78 anos. A polícia não quis divulgar o nome dos indiciados. A v...