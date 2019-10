Cidades Protocolo assinado pelo MEC propõe mais salas de cinema acessíveis A intenção é estabelecer parcerias com os Estados; o primeiro a oferecer será o DF, servindo de modelo para os demais federados

O Ministério da Educação (MEC) assinou nesta terça-feira (29), um protocolo de intenções para ampliar o número de salas de cinema acessíveis a pessoas com deficiência no país. Para isso, a intenção é estabelecer parcerias com os Estados. O protocolo foi assinado também pela Fundação Joaquim Nabuco, ligada ao MEC. A cerimônia, em Brasília, contou com a presença da primeira-dama, M...