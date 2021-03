Cidades Protesto em Goiânia provoca congestionamento gigante na BR-153 Segundo a PRF, o congestionamento neste momento é de cerca de 5 quilômetros em cada sentido

Os dois sentindos da BR-153, no km 500, em Goiânia, encontram-se fechados por manifestantes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento neste momento é de cerca de 5 quilômetros em cada sentido. A PRF está no local com viaturas e policiais em contato com as lideranças do movimento negociando a liberação do tráfego. O protesto, que começou em frente...