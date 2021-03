Cidades Protesto em Goiânia pede retomada de serviços de drive-thru e take-out em restaurantes e bares O grupo quer discutir com a prefeitura a volta das atividades de bares e restaurantes na capital, seguindo toda a segurança exigida para prevenção a Covid-19

Atualizada às 10h46 desta quarta-feira (10/03/2021) Um protesto em frente ao Paço Municipal, na manhã desta quarta-feira (10), pede a retomada imediata das atividades de drive thru e de retirada no restaurante, também conhecida como take-out ou take-away. A ação é realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Bares e restaurantes (Sechseg) com apoio da Assoc...