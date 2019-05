Cidades Protesto em Goiânia contra bloqueio na educação vai até Praça Cívica, em Goiânia O grupo, com centenas de pessoas, saiu em passeata rumo a Praça Cívica por volta das 17h15

Centenas de pessoas se reuniram na Praça Universitária, em Goiânia, na tarde desta quinta-feira (30) em manifestação contra o bloqueio de 30% da verba de custeio e investimento de universidades e institutos federais do País. O grupo saiu em passeata rumo à Praça Cívica por volta das 17h15. O trajeto é o mesmo do ato do último dia 15, que tinha a mesma pauta. Os manife...