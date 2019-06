Cidades Protesto em garagem gera atraso no Eixo Anhanguera, em Goiânia Ato aconteceu durante a madrugada e no início desta manhã os ônibus já rodam normalmente

Aproximadamente 80 Motoristas do transporte coletivo manifestaram, na madrugada desta sexta-feira (14), e impediram a saída de ônibus da garagem da Metrobus, na Vila Regina, em Goiânia. O ato foi em protesto a Reforma da Previdência. Passageiros do terminal Padre Pelágio e da Praça A reclamaram do atraso dos ônibus de uma hora. A manifestação acabou no início...