Cidades ‘Protecionismo e hipocrisia andaram de mãos dadas na COP25’, diz Salles Segundo o ministro, os países ricos não querem abrir mão de seus créditos no mercado de carbono

O ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) disse que o protecionismo e a hipocrisia andaram “de mãos dadas o tempo todo” na COP25 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas). Segundo Salles, os países ricos “apontam o dedo” para o resto do mundo, mas na “hora de colocar a mão no bolso” não querem abrir mão de seus c...